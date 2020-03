La légion étrangère recrute

En 2020, la légion étrangère devra recruter environ 1 700 volontaires en France et en Outre-mer pour en faire des légionnaires. Elle intéresse de jeunes polynésiens.

Polynésie la 1ère (MLSF), Laurence Pourtau, Jacques Damour •

La légion étrangère a pour objectif de recruter 1 700 légionnaires à travers la France, et la Polynésie française n'est pas écartée. En 2000, la légion quittait l'île de Hao et les sites nucléaires de la République française. Depuis, la légion a déserté la Polynésie. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une poignée à la représenter sur le territoire. Avec leur réputation de tête brûlée, les légionnaires ont une place à part dans l'esprit du public mais ils gardent une certaine forme d'attirance.Cette semaine, les officiers organisaient à Punaauia une session de recrutement. Peu de jeunes gens ont répondu à l'appel mais les présents étaient plus que motivés. "Pourquoi ça m'intéresse la légion ? C'est l'esprit de famille", explique Manea Manutea. Pour d'autres, la légion a toujours été un rêve. C'est le cas de Raymond Teikiutapu : "quand j'étais petit, j'ai grandi sur Hao et du coup j'ai grandi autour des militaires".