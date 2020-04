Les affaires sociales de Faa'a submergées

Depuis le début de la crise le service des affaires sociale de Faa'a est débordé. Il ne peut distribuer que 40 bons d'aide par jours et ne parvient pas a traiter les demandes.





Aux premières heures du jour ils sont déjà des dizaines à attendre devant le service des affaires sociales de Faa'a. Le service fonctionne en effectif réduit et pourtant la demande explose. Seuls 40 bons d'aides sont distribués chaque jour et le pays a donné pour instruction de satisfaire en priorité les besoins vitaux : alimentation, hygiène.Résultat une file d'attente avec parfois une centaine de personnes qui patientent pendant des heures . Certains viennent depuis plusieurs jours et n'ont même pas pu remplir les documents de demande d'aide alimentaire.Regardez ces réactions recueillies ce matin par Sandro Ly et Jérôme Lee :