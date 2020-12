Les étudiants boursiers pourront bénéficier d'un ticket repas à 120 Fcfp

A partir de janvier 2021, les étudiants boursiers pourront bénéficier d'un ticket repas de 120 Fcfp. Une bonne nouvelle pour démarrer l'année car, comme l'explique le vice-président de l'association des étudiants, "on sait pertinement que depuis le Covid, beaucoup d'étudiants sont en difficulté".

Polynésie la 1ère (MLSF), Sandro Ly, Teiva Ribet •

Le ticket cantine bientôt à 120 Fcfp pour les étudiants de l'université. Cette aide émanant du Centre National des Œuvres Universitaire et Sociale de Métropole devrait être effective à la rentrée de janvier. Elle sera attribuée aux boursiers d'Etat et du Pays. L'étudiant non-boursier bénéficie de l'accès à l'épicerie sociale spécial étudiant.Une bonne nouvelle pour démarrer la nouvelle année. "Ca les aide (...) A l'heure actuelle, on sait pertinemment que depuis le Covid, beaucoup d'étudiants sont en difficulté", indique Hoanui Mariassouce, vice-président de l'association des étudiants.Par ailleurs, cette année, les boursiers d'Etat uniquement toucheront la prime Covid de 18 000 Fcfp. Quant au Pays, le territoire a décidé de prolonger sa bourse d'études à 10 mois au lieu de 9 actuellement. A partir de juin, il y aura donc un dixième mois qui sera versé aux boursiers du territoire. "Nous avons réclamé également l'application de l'emploi étudiant en Polynésie, c'est-à-dire de permettre à des étudiants qui sont à l'université, et on espère ailleurs, de pouvoir bénéficier d'une aide de l'Etat pour pouvoir avoir un emploi étudiant", explique Hoanui Mariassouce.