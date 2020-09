Les jeunes et l'éco-mobilité

Comment se déplacer en respectant l'environnement autant que possible ? Le concours baptisé "éco mobilité", qui s'est déroulé du 26 août au 22 septembre, a connu son petit succès. Le grand gagnant s'appelle Narii Pou, le deuxième prix revient à Tianoa Periou

Polynésie la 1ère (MLSF), Hiro Terorotua •

Comment se déplacer en respectant l'environnement autant que possible ? Le concours baptisé "éco mobilité", qui s'est déroulé du 26 août au 22 septembre, a connu son petit succès. Le grand gagnant s'appelle Narii Pou, qui récolte 1 159 votes sur la page Facebook de la Direction des transports terrestres (DTT) pour sa chanson "Ma vision de l'écomobilité 3.0" et son clip. Il propose un panel de mesures et conclut avec humour sur le volet sportif des modes actif pour être en bonne santé.Le 2ème prix revient à Tianoa Periou dont la vidéo a reçu 494 votes. Il a choisi de présenter sa vision des points forts et points faibles de modes de transport pour nous convaincre de laisser la voiture au garage : le covoiturage, la marche, le skate, le vélo et le transport collectif avant de conclure sur un message militant : "et vous, pourquoi utilisez-vous encore votre voiture ?"L'idée de ce concours était donc de trouver une alternative à la voiture. L'organisateur du concours éco mobilité, Lucien Pommiez, explique dans quelle mesure cette initiative s'inscrit dans une démarche verte.