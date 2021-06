Les manèges pourront-ils ouvrir ?

Abinera Tematahotoa, Axelle Mésinèle •

Est-ce que les « papio », les fêtes foraines, auront-elles lieu cette année ? La question se pose car dans le dernier dispositif transitoire de mesures sanitaires applicables dans le cadre de la sortie progressive de l’état d’urgence sanitaire, les papio qui entrent dans la catégorie des ERP, les Etablissements Recevant du Public debout, ne sont pas autorisés. Depuis mercredi 2 juin, seuls les ERP assis sont habilités à recevoir jusqu’à 1 000 personnes.

Une réflexion est en cours entre l'Etat et du Pays. En attendant, la décision des autorités, les forains, eux, se préparent et installent, les manèges à Vaitupa et à Outumaoro.

James Frogier, président des forains et organisateur des manèges à Outumaoro, reconnaît que la situation est " difficile " mais que les forains restent " positifs ".

Comme en 2020, les forains croisent les doigts et espèrent ouvrir le 11 juin, en respectant les mesures sanitaires. À Outumaoro, ce sont plus de 40 stands et près de 40 manèges qui se préparent à recevoir le public.