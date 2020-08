De nouveaux logements au lotissement Amoe

Ce mardi 18 août, des membres du gouvernemen, le président du Pays et une équipe municipale de Mahina ont procédé à la pose de la première pierre du futur lotissement Amoe 2. Un lotissement de 46 logements répartis sur 4 bâtiments.

Polynésie la 1ère (MLSF), Corinne Tehetia •

Interview

Interview

Le président du pays, Edouard Fritch, une partie de son gouvernement et l'équipe municipale de Mahina ont procédé, ce mardi matin, à la pose de la première pierre du futur lotissement Amoe 2. Il sera situé en face de l'actuelle résidence et comptera 46 logements allant du F3 au F6.Ce lotissement sera destiné aux familles nombreuses de la commune et il permettra de libérer de l'espace au quartier Hitimahana, explique le directeur de l'Office Polynésien de l'Habitat, Moana Blanchard.Le problème d'insalubrité et les risques liés aux catastrophes naturelles sont récurrents à Hitimahana et ne datent pas d'hier. Malgré le cadre de vie plus décent, certains habitants de Hitimahana ne veulent pas quitter leur quartier.La future résidence Amoe 2 devrait être livrée en 2023. Pour ce projet, l'Etat et le Pays ont déboursé 1,4 milliards de Fcfp.