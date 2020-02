Mal-logement: l'histoire de Denis, 64 ans, et de sa maison qui s'écroule

Cet homme a construit son fare il y a 40 ans dans la commune de Mahaena, sur la côte Est. Mais le logement est aujourd'hui totalement insalubre et menace de s'effondrer sur le matahiapo.

Témoignage de Denis Tinorua

Un plafond qui s'affaisse, des sanitaires inexistants et des murs rongés par l'humidité. C’est une maison comme il y en a des dizaines sur la côte Est, et celle-ci appartient à Denis Tinorua. Ce matahiapo de 64 ans vit au fond de la vallée de Mahaena. Et risque sa vie tous les jours dans cette habitation construite il y a 40 ans, et qui menace de s'écrouler à chaque instant.Denis vit seul et n'a pas d'enfant. Il a été victime d'un AVC l'an dernier, et a depuis du mal à se déplacer et à parler. C’est sa soeur et une auxiliaire de vie qui s’occupent de lui.Sa famille a mobilisé quelques moyens pour consolider sa maison, et lui construit un abri de fortune à côté. Mais Denis, qui avait jusqu'ici toujours refusé de quitter son domicile, se dit pour la première fois prêt à déménager.Son témoignage est recueilli par Corinne Tehetia.