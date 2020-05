Maria Liu Sing, l’octogénaire tuée par des chiens a été inhumée

Maria Liu Sing a été inhumée ce samedi au cimetière chinois d’Arue. Cette octogénaire est décédée mardi dernier suite à une attaque de molosses d’une grande sauvagerie. Sa famille sous le choc espère que son décès fera réagir les autorités face à cette calamité des chiens dangereux.



DC •

Messe en petit comité

Nous sommes tous choqués par cette sauvagerie […] c’est inimaginable là ca dépasse tout entendement ! – Margueritte, nièce de Maria Liu Sing

Faire réagir les autorités

Nous espérons que par cet évènement cela interpellera le gouvernement et les services administratifs et pour faire ce qu’il faut pour surveiller les détenteurs de tels monstres ….ça peut arriver à n’importe qui. – Margueritte, nièce de Maria Liu Sing

©polynesie

Les obsèques de Maria Liu Sing ont eu lieu ce matin à Papeete en l’église Sainte Thérèse.Règles barrières obligent, seules une vingtaine de personnes ont pu assister à la messe à l’intérieur de l’église. Maria Liu Sing a été accompagnée dans son dernier voyage par ses enfants et petits-enfants tous encore sous le choc de la violence de son décès.Peu après au cimetière d’Arue la foule est devenue beaucoup plus nombreuse, plus d’une centaine de personnes ont accompagné la famille dans ce moment. Certains révoltés, contenant leur colère face à ce drame qui aurait pu être évité si la loi avait été respectée.Devant le cercueil blanc de l’octogénaire aucun responsable politique, tout juste une couronne envoyée par la municipalité de Pirae.Retrouver la réaction de Margueritte, nièce de la victime au micro de Thierry Stampfler et Mirko Vanfau :Les deux maitres des molosses ont été mis en examens pour homicide involontaire par agression d'un chien. L'un d'eux, en état de récidive légale, a été placé sous contrôle judiciaire. Il avait déjà été condamné en juin 2016 pour des faits similaires.