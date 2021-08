Mgr Cottanceau : « l’Eglise encourage la vaccination »

Le premier représentant de l’Eglise catholique en Polynésie prend le contrepied du vicaire Joël Aumeran et appelle à se faire vacciner.

Webmaster •

Monseigneur Jean Pierre Cottanceau, archevêque de Tahiti prend une position très claire vis-à-vis de la vaccination : en se vaccinant, on se protège et on protège les autres. Il rejoint ainsi le pape François qui a appelé tous les croyants à se faire vacciner pour lutter collectivement contre l’épidémie de coronavirus. Le pape s’est fait vacciner en mars dernier et avait déclaré à l’époque qu’il s’agissait d’une obligation éthique. « La vaccination est un moyen simple, mais profond de promouvoir le bien commun et de prendre soin les uns des autres, en particulier des plus vulnérables. Je prie Dieu pour que chacun puisse apporter son petit grain de sable, son petit geste d’amour » avait dit à l’époque le souverain pontife.