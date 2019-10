© Haut-Commissariat

Ce mardi 08 octobre, à 11h, le haut-commissaire, Dominique Sorain, le directeur de la DSP, Mario Banner, des dizaines d'agents de police et de personnels de l'Etat et du Pays ont observé une minute de silence, devant l'entrée du Haut-Commissariat. Ils ont rendu hommage aux victimes de l'attaque de la Préfecture de police de Paris.Le jeudi 03 octobre, 4 fonctionnaires, 3 hommes et une femme ont perdu la vie, après avoir été été agressés par un collègue muni d'un couteau.