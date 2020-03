Lancée lundi 23 mars, elle est ouverte 24 heures sur 24 et a reçu le soutien d’un expert de l’OMS.



Webmaster •

Mise en place d’une cellule de communication

La cellule de crise de communication COVID-19 du ministère de la santé a été officialisée dimanche 22 mars lors d’un conseil des ministres extraordinaire. Elle a été mise en place dès le lendemain lundi 23 et regroupe une trentaine de personnes qui s’y relayent 24h sur 24.L’objectif de cette organisation consiste à informer du mieux possible la population sur cette crise sanitaire sans précédent.Elle a aussi pour vocation de faire passer des messages et notamment les mesures à appliquer pour freiner la propagation du coronavirus en Polynésie.Cette cellule accueille d’ailleurs un expert de l'OMS pour la zone Pacifique : Sean Casey. Il a été appelé par le Pays en renfort. Il s’agit d’un spécialiste de la coordination et des réponses à apporter en cas de crise sanitaire.Aux côtés de Daniel Ponia, membre de la cellule de crise, Il explique que le confinement est une approche efficace pour contrôler la transmission du coronavirus.