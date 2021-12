Moheaiti chante pour son cousin malade, la vidéo fait fondre les internautes

Dans une vidéo postée par la famille Tuihani, une petite fille de 8 ans reprend des chants religieux pour son cousin, malade du cœur. La vidéo devient virale et a réuni plus de 3500 likes sur Facebook et plus de 1700 partages.

Polynésie la 1ère ; SD •

La petite fille Moheaiti âgée de 8 ans chante pour son cousin, Honokea, 5 ans gravement malade du coeur. Elle a ému la toile avec sa chanson et ses prières en soutien à son "petit frère" dit-elle sur la page Facebook de sa mère, Dany Tuihani. Ses interventions touchent des milliers d'internautes et engendrent de nombreuses interactions sur les réseaux sociaux. La famille Tuihani-Ariipeu est actuellement à l'hôpital de Taaone avec le petit garçon pour des examens médicales en vue d'un evasan vers la métropole. Moheaiti, très dynamique et réactive s'est exprimée dans le live de Nicolas Pere, ce lundi 29 novembre pour faire part de l'évolution de la maladie de son cousin :

