C'est peut-être l'ouvrage qui manque à votre bibliothèque de livres polynésiens : un ouvrage d'expressions au coeur du fonctionnement du langage.

Lucile GUICHET-TIRAO •

"Na tatou tera" : 1 200 expressions tahitiennes

Le Reo Tahiti regorge de formules. "Na tatou tera" est un recueil écrit par Ludmilla Tape'a et Christiane Mare. Elles ont rassemblé 1 200 expressions tahitiennes remises au goût du jour. Et en attendant le 2e tome qui est en préparation, vous pouvez déjà ajouter ce trésor à votre collection. Séphane Ratineau et Patita Savea