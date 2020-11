Nucléaire, le tribunal administratif condamne l’état à indemniser la famille d’un ancien travailleur décédé

La loi ne prévoit pas d’indemnisation automatique des ayant-droits des victimes du nucléaire. Le tribunal administratif de Papeete vient pourtant de reconnaître implicitement ce droit en condamnant l’Etat à indemniser la famille d’un ancien travailleur.



Philippe Neuffer

Le Tribunal administratif examinait ce matin le sort d’un ancien plongeur sous-marin lors des essais nucléaires, décédé en Octobre 2019.Son épouse Lily Bourdelon avait porté l’affaire devant les tribunaux. Ce matin le tribunal administratif a condamné l'état à verser à la victime et ses ayants droits la somme d'un montant de plus de 5 500 euros et un préjudice de plus de 1500 euros.Une grand victoire pour l’avocat de la famille Me Philippe Neuffer car la loi ne prévoit pas d’indemnisation automatique des ayants-droits lorsque la victime est décédée.Me Phillipe Neuffer interrogé par Belinda Tumatariri :