L'Ordre de Malte organise une récolte de dons alimentaires

L’Ordre de Malte organise une récolte de denrées, samedi 11 et dimanche 12 juillet, à la sortie des carrefours de Punaauia, Faa’a et Arue. Les bénévoles attendent vos dons alimentaires, des dons qui serviront à aider les malades et les plus démunis.

Polynésie la 1ère (MLSF), Gilles Tautu •