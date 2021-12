Pā'oa ora S2#9 : Ratia, Tahuhuterani, Nahiti & Wassman

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, continue sur Polynésie la 1ère, avec ce 9e épisode proposé jeudi 2 décembre à 19h25. Partez à la rencontre des familles Ratia, Tahuhuterani, Nahiti & Wassman.

Polynésie la 1ère ; SD •

Leurs valeurs inspirent leur communauté, leurs traditions héritées de leurs ancêtres sont encore bien vivantes ou parfois mises au goût du jour, leur respect de la Nature est un exemple à suivre... Les familles formidables de Polynésie vous donnent rendez-vous tous les jeudis à 19h25 sur Polynésie la 1ère, pour faire plus ample connaissance et partager à vous ce qui fait le sel de leur vie !

VOTEZ POUR VOTRE PĀ'OA

Chaque semaine, vous avez aimé une famille plus qu'une autre, pour ses valeurs, ses traditions, son message, son originalité... chaque semaine votez pour l'une de ces quatre familles par SMS au 7575* et faites-lui gagner le pack OPT (Smartphone, tablette et enceinte bluetooth).*(160F le sms).

Partez à la rencontre des familles Ratia, Tahuhuterani, Nahiti & Wassman et votez pour votre PĀ'OA PRÉFÉRÉE !

Pā'oa 1 : famille Ratia

Pā'oa 1 : famille Ratia • ©JHB Consulting

Bien connu du monde des épreuves sportives de force; le géant comme on le surnomme depuis son plus jeune âge, Eriatara Ratia, nous fait découvrir son quotidien à Papeete.

Sa femme Tehea est plus tôt réservée mais seulement devant la camera, elle affiche également un palmarès tout aussi impressionnante. Elle a participé aux dernier Jeux du Pacifique à Port Moresby aux Papousie-Nouvelle-Guinée. Le couple espère que leurs enfants, tous les deux des teenagers représentent le quartier de Putiaoro de la Mission.

Pā'oa 2 : famille Tahuhuterani

Pā'oa 2 : famille Tahuhuterani • ©JHB Consulting

La famille Tahuhuterani de Mahina est connu dans le monde de la beauté grâce à Raumata, entrepreneuse et mère de deux enfants.

Avec le soutien de son mari, Raumata revient au fenua pour ouvrir sa propre entreprise après plusieurs années passées en Nouvelle-Calédonie. Diplômée au métier de la beauté et du bien-être au lycée professionnel de Mahina, Raumata nous fais découvrir sa vie de famille qui est centrée autour de son entreprise de coiffure. Retour aux sources dans la vallée de Ahonu à mahina.

Pā'oa 3 : famille Nahiti Bros

Pā'oa 3 : famille Nahiti Bros • ©JHB Consulting

La team Nahiti-Bros est composé de Yves,Tehau, Touatekina et Vaihau Bottari.

Trois champions de crossfit locaux - Yves Tehau, Teremu Touatekina et Vaihau Bottari - se sont qualifiés pour les Wodapalooza, une des plus grosses compétitions de crossfit au monde prévue à Miami, en Floride, du 13 au 16 janvier 2022,

Ce grand évènement sportif rassemble près de 3000, les meilleurs athlètes de crossfit au monde !

Malgré la crise sanitaire et le manque de sponsoring, les frères Nahiti ne baissent pas les bras et puisent dans leurs valeurs de la famille polynésienne. Une source de motivation et de soutien depuis maintenant 11 ans. Ils sont arrivés ensemble au plus haut niveau de cette discipline sportive.

Pā'oa 4 : famille Wassman

Pā'oa 4 : famille Wassman • ©JHB Consulting

Polynésienne de souche hawaiienne et tahitienne, la famille Wassman vit à Hawaii et plus particulièrement à Kaneohe dans la vallée de Haiku sur l’île de Oahu.

Gloria originaire de la commune Mahina et a grandi dans le quartier familial Fritch-Tapuatuarai. Elle s’est mariée avec un hawaiien Russel qui est pompier et steward sur Hawaiian Airlines.

Ils ont 4 enfants et parlent couramment le Hawaiien puisqu’ils sont scolarisés des leur plus jeune âge dans des écoles d’immersion hawaienne.

Selon Gloria, l’immersion dans la langue et la culture hawaiienne l’a aidé à se rapprocher de ses origines tahitiennes. "Les Hawaiiens sont exactement comme nous les Tahitiens avec les mêmes difficultés et les mêmes espoirs et surtout les même origines" dit-telle. Pour la famille Wassman, il n’y a pas meilleur moyen d’éduquer leurs enfants. Ils vivent ensemble dans l’immersion de la culture, de l’environnement et des connaissances ancestrales - "Te Moana Nui, du triangle polynésien".