Le maire de Paea, Jacquie Graffe, a été inhumé ce dimanche 24 mai, au cimetière protestant de Paea. Plusieurs centaines de personnes étaient venues lui rendre un dernier hommage.

Jacquie Graffe inhumé à Paea

Jacquie Graffe repose dans sa dernière demeure. Après une messe au Temple protestant Ti'aiti, le maire de Paea a été inhumé au cimetière protestant de la commune.Familles, personnalités politiques, amis et habitants de Paea sont venus rendre hommage au plus ancien tavana de Polynésie. Plus de 500 personnes étaient présentes.Un de ses frères, le tahua Raymond Graffe, a prononcé un discours chaleureusement applaudi.Jacquie Graffe est décédé, vendredi 22 mai, à l'âge de 77 ans, d'une longue maladie.Il briguait cette année, un 8ème mandat de tavana.cimetière protestant de Paea