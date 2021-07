Le marché du terroir de Paea fait le plein d'exposants et de clients

Agriculteurs et horticulteurs de Paea heureux ! Une première vente des produits du terroir a eu lieu à la mairie de Paea. Du miel, du gingembre, des légumes et des fleurs à petits prix. Beaucoup de produits et de monde pour cette première manifestation.

ET/T.Fatupu Avae •

Effervescence ce matin pour le premier marché du terroir organisé à la mairie de Paea. Des exposants et des clients en quête de bonnes choses. En 4 heures à peine, Ericsson Bennett a dû plier bagage : son ma'a Tahiti s'est vendu comme des petits pains. "Je suis content, il n'y a plus rien...et il y a beaucoup d'ambiance". ©Polynésie la 1ère Comme lui, Louise Frogier, plusieurs fois médaillée pour son miel d'excellence, partage le même sentiment de joie de se retrouver dans ce marché du terroir : "cela fait un moment que je n'avais pas participé au marché du terroir, j'ai commencé à me faire connaître il y a déjà 5 ans jusqu'à développer ma propre clientèle. Là, c'était la bonne occasion". ©Polynésie la 1ère Eddy Chung, retraité et exposant spécialisé dans le gingembre, est "très content, j'espère que ça va durer", dit-il. Les badauds aussi sont satisfaits, comme Stellio venu de Raiatea, heureux qu'"ils ont bien exposé leurs plantes, c'est satisfaisant". Coup d'essai, coup de maître Ce marché du terroir permet aux agriculteurs et horticulteurs de Paea de vendre à domicile. Auparavant, ils allaient vendre à l'extérieur car "la commune ne mettait pas en avant une journée comme celle-là", précise une adjointe au maire. "Aujourd'hui, c'est l'occasion de rassembler tout ce monde-là". ©Polynésie la 1ère Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Il est prévu d'organiser un marché du terroir la 2e semaine de chaque mois. Ecoutez le reportage de Teupoo Fatupu Avae : marché terroir Paea

partager l'article