Paea : distribution d'aides alimentaires pour Noël

Polynésie la 1ère (MLSF), Kaline Lienard, Sandro Ly •

Une immense gratitude, c’est le sentiment partagé par cette famille de Paea lors de la remise du panier de Noël. "On n'est pas encore vraiment la fin du mois. Du coup, on ne savait pas quoi s’acheter mais le tavana est arrivé avec ce qu’il faut à manger. On se dit, pourquoi pas faire ça pour Noël !", confie Tiria Tupuaitua, habitante de Paea.

Le maire de la commune et ses adjoints se sont répartis dans les 10 secteurs, afin de distribuer ces denrées alimentaires à 200 familles nécessiteuses. Proche de ses habitants, le premier magistrat connaît leur situation. "Nous sommes derrière pour les soutenir, les aider à trouver un emploi, et puis surtout à passer de merveilleuses fêtes", explique Antony Geros, maire de Paea.

Une vingtaine de bénévoles étaient présents, ce mercredi matin, pour la distribution dans les quartiers. La préparation a débuté aux aurores, comme l'explique Tetu Delord, 4ème adjointe au maire en charge du projet. "Ce matin à 4h du matin, ce sont les personnes qui travaillent à la cuisine centrale qui ont tout préparé. Avec leur aide, on est arrivé à quelque chose et je les remercie beaucoup."

Les familles ont été sélectionnées sur la base de la liste établie par la cellule solidarité de Paea. Mais pas seulement... "La mairie de Paea a aussi sélectionné des familles, qui ont été vraiment impactées par la crise sanitaire actuelle, c’est-à-dire des familles qui ont perdu leur travail ou sont en diminution de salaire", précise Andrea Maruae-Haretahi, conseillère délégataire en charge du contrat de ville.