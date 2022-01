Papara : des logements sociaux tout neuf

Entre joie et soulagement... Après des années d'attente, ils ont enfin reçu les clés de leur logement social de Vaiopoia à Papara. Pour la plupart, c’est leur première maison. C’est le cas de Sophie Win, qui est une des bénéficiaires et propriétaires de logement social.

Malgré des années d’attente, les nouveaux propriétaires des logements sociaux de Vaiopoia à Papara sont contents. Ils emménagent dans un lieu de vie avec plus d’espace en fonction de la composition familiale et des revenus des foyers… Ces constructions ont été réalisées par l’OPH, l'Office Polynésien de l’Habitat, en un an et demi. Dix-huit personnes au total ont reçu leurs clés.

Pour la plupart, c’est leur première maison. C’est le cas de Sophie Win, qui est une des bénéficiaires et propriétaires de logement social.

Le coût global d’investissement est de 614 millions de Fcfp, financé au titre du contrat de projet 2015-2020 à hauteur de 227 millions de Fcfp par l’État, 302 millions de Fcfp par le Pays et 85 millions de Fcfp sur fonds propres de l’OPH. En paralèlle, les habitants de la résidence Mahi tihiti ont désormais une maison de quartier. Sa gestion sera assurée par l’association des locataires.