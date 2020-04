Une centaine de familles démunies bénéficie de dons alimentaires gracieusement offerts par les consommateurs à la sortie des magasins.



Papara : entraide et solidarité au profit des plus démunis

L'entraide est devenue plus que jamais nécessaire, voire même vitale pour certaines familles dans le besoin. La cellule de crise sanitaire est parvenue à fédérer 940 bénévoles dans toute la Polynésie pour leur venir en aide. Parallèlement, les initiatives privées ou publiques se multiplient. C’est le cas par exemple à Papara où l’opération « les caddies du cœur » se poursuit et permet de collecter des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Lancée fin mars semaines, cette initiative revient au collectif d'aide aux familles de la commune. Les produits sont destinés à une centaine de familles démunies. Moeana Chan, présidente du collectif :