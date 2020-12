Papara : le nouvel espace loisir fait recette

Un espace de détente et de loisir a été inauguré, jeudi 17 décembre, sur le domaine d’Atimaono à Papara. Des aménagements ont été réalisés tout d’abord par le Pays pour les habitants de Papara et aussi pour la population de Tahiti qui vient à la plage.

Polynésie la 1ère (MLSF), Sandro Ly et Théophane Teriitua •

Un parcours de 1km de piste a été réalisé au parc d’Atimaono. On peut s'y balader à vélo ou à pied, seul ou en famille. "Il y avait déjà le parc mais il n'y avait pas les routes, les petits trucs de sport", confie Tahiriani, ravi de ce nouvel espace. "C'est le premier site où on peut faire du sport, c'est surveillé, c'est bien.", remarque de son côté Mara. Cet espace fait presque l'unanimité. Kohai fait partie des sceptiques. "Je ne suis pas trop pour. Pour moi, la mer c'est fait pour venir se relaxer mais avec ça je pense qu'il y aura plus de jeunes que des bons moments en famille. Ils seront là avec leur boombox".

Autrefois, ce site avait été aménagé pour que les familles puissent profiter du bord de plage et y pique-niquer. Aujourd'hui, des appareils de sport ont été installés, une salle géante à ciel ouvert. "C'est ce que les gens cherchent aussi pour la forme", confie Gilbert. Une installation sanitaire a aussi été construite pour le confort de la population.