Commémoration du 101ème anniversaire de l’Armistice de 1918 à Papeete

Polynésie La 1ère d'après CP du Haut-Commissariat de la Polynésie française •

Commémoration du 101e anniversaire de l'Armistice, avenue Pouvanaa a Oopa • ©Cabinet du haut-commissaire ...

M. Dominique SORAIN, Haut-commissaire de la République, a présidé, lundi 11 novembre 2019, la cérémonie de commémoration du 101ème anniversaire de l’Armistice de 1918, avenue Pouvanaa a Oopa.A ses côtés, étaient notamment présents : Mme Tea FROGIER, Ministre de la modernisation de l’administration, en charge de l’énergie et du numérique, représentant le Président de la Polynésie française, Mme Sylvana PUHETINI, 1ère Vice-présidente de l’Assemblée de la Polynésie française, Mme Nicole SANQUER, Députée de la 2ème circonscription de la Polynésie française, M. Nuihau LAUREY, Sénateur de la Polynésie française, M. Michel BUILLARD, Maire de Papeete, le Contre-amiral Laurent LEBRETON, Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française et M. Kelly ASIN-MOUX, Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française.