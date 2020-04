Continuité pédagogique : le défi des enseignants polynésiens

A partir de ce lundi 6 avril 2020, l’ensemble des élèves et étudiants polynésiens est soumis à la continuité pédagogique. Mais en amont, et pendant ce processus exceptionnel, les enseignants sont au cœur de cette organisation si particulière.

M.D ; Polynésie La 1ère •

Tina Aitamai est la directrice de l’école de Sainte Thérèse à Taunoa, Papeete. Elle coordonne 53 enseignants pour 874 élèves : « C’est une grande école. Nous avons organisé ce travail avec toute l’équipe pédagogique en quelques jours. Les enseignants ont été formidables par leur engagement. […] Nous avons appelé chaque parent et des livrets ont été distribués pour les familles qui n’ont pas de connexion internet. »



Les enseignants restent chez eux



Dans le cadre de la continuité pédagogique, les élèves restent chez eux, tout comme les enseignants. « Il faudra que les enseignants trouvent leur rythme avec chaque élève mais ça ne va pas être évident » précise Tina Aitamai. « Si ça dure plus d’un mois, ce sera compliqué ».



En effet, la continuité pédagogique pourrait ne plus être suffisante si elle dure dans le temps. « C’est sûr que ce n’est pas un enseignement comme à l’accoutumé mais un enseignement allégé » a admis la ministre de l’éducation Christelle Lehartel, ce lundi matin, sur l'antenne radio de Polynésie La 1ère. « On va faire de notre mieux » mais « rester en confinement reste le plus important.»



La ministre de l’éducation n’a développé aucun symptôme



Christelle Lehartel a été testée positive au Covid-19 il y a une quinzaine de jours, mais elle assure aller très bien. « Je suis positive mais avec aucun symptôme. J’ai une chance inouïe d’être en pleine forme. » De chez elle, la ministre fera un point de situation détaillé avec la direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) ce lundi après-midi, sur cette première journée de continuité pédagogique.