Inauguration d'un "Point numérique" au Haut Commissariat

Dans le cadre de la semaine de l'innovation publique, le Haut commissariat inaugure un espace de travail permettant d'effectuer ses démarches administratives en ligne.



Les usagers y disposent d'un poste informatique connecté à internet, d'une imprimante et d'un scanner. Le service est gratuit et s'accompagne de la présence d'un médiateur numérique.



En plus de l’offre déjà existante : la pré-demande en ligne de carte nationale d’identité ou de passeport, l’inscription sur les listes électorales, etc. les services de l’État ont dématérialisé des formulaires permettant à l’usager de déposer des demandes mais également de compléter leurs dossiers en ligne, tout en facilitant le traitement et l’instruction des demandes par les services administratifs.



Le Haut-commissariat et les services de l’État ont désormais mis à disposition des usagers trois points numériques situés au Haut-commissariat de la République à Papeete, à la subdivision administrative des îles Sous-le-Vent à Raiatea et à la subdivision administratives des îles Marquises à Nuku Hiva.



Un nouveau point numérique sera prochainement ouvert au public à la Direction des finances publiques à Papeete où les retraités de la fonction publique de l’État pourront effectuer leurs démarches.



En 2019, l’État en Polynésie française s’est fixé pour objectif de répondre au fort besoin de proximité exprimé par les Polynésiens.