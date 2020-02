inscriptions sur les listes électorales de Papeete : Gaston Flosse à nouveau devant le tribunal

Gaston Flosse était vendredi 28 février dans la matinée de nouveau au palais de justice pour contester la décision de la commission de contrôle des listes électorales de Papeete.

Polynésie la 1ère •

Le tribunal de première instance s’est penché ce matin, sur le deuxième recours de Gaston Flosse quant au refus de la commission de contrôle des listes électorales de Papeete, de valider son inscription et celle de sa compagne Pascale Haiti sur les listes de Papeete, le 21 février dernier.



Pour l’avocat du "vieux lion", Me Antz, cette affaire est grotesque, il considère que les décisions prises au niveau de la commune son politiques. « Le maire de Papeete veut faire mal à Flosse », a-t-il précisé.



L’avocat du tavana de Papeete émet, pour sa part, des doutes sur les factures d’EDT fournies par la partie adverse. « C’est une mascarade de faire croire que c’est un domicile », s’est défendu Me Bourion.



Le tribunal de première instance rendra sa décision lundi 2 mars après-midi.