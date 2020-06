Les jeux traditionnels pour clôturer l’année

Pour clôturer cette année scolaire, les élèves de l'école primaire Taimoana à Papeete se sont amusés aux jeux d'antan. Des jeux traditionnels, parfois méconnus. Découverte.



Tuaro maohi dans la cour de récré

Course de porteurs de fruits, ori tahiti, percussions, tressage…tous les piliers de la culture polynésienne pour fêter la fin de l’année scolaire.Cette idée originale vient de l’école Taimoana à Papeete. Au total 14 ateliers étaient proposés aux 110 élèves de CM1 et CM2.Ce jeudi 25 juin, les élèves ont pu mettre en pratique le fruit d’une année d’éveil à la culture dispensé par les enseignants et les animateurs d’activités périscolaires.Un projet initié pour leur permettre de connaitre les fondamentaux de la culture polynésienneRegardez ce reportage de Laurence Pourtau et Hiro Terorotua :Initialement cette journée aurait dû avoir lieu en mars mais elle a été repoussée à cause du confinement.