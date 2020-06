Le marché de Papeete retrouve ses couleurs dominicales

Il y avait de l'ambiance, ce dimanche 31 mai, pour la réouverture du marché de Papeete. Après deux mois de fermeture, les vendeurs comme les acheteurs étaient ravis de pouvoir reprendre leurs bonnes habitudes dominicales. Reportage.

Polynésie la 1ère (MLSF), Heidi Yieng Kow, Hiro Terorotua •

©Heidi Yieng Kow

Un dimanche matin comme on les aime dans le cœur de la capitale... Les étals chargés de fruits et légumes ont de nouveau colonisé les ruelles autour de la grande Halle du marché Mapuru a Paraita. Après deux mois de fermeture, le marché dominical est de nouveau ouvert. Pour Vateti, marchande de légumes et fruits à l’extérieur, retrouver le centre-ville est un "pur bonheur" et peut "enfin revoir sa clientèle habituelle".Quelques dizaines de mètres plus loin à l’intérieur, Mamounette, une dame dynamique qui veille sur son stand de pua’a rôti, a le sourire jusqu'aux lèvres. Après des semaines à l'arrêt, elle peut enfin revendre ses morceaux de cochons grillés et fumés qui parfument l’air en ce dimanche matin. "C’est merveilleux ! Nos clients nous manquaient, et je pense que notre pua'a rôti leur manquait aussi !". Perchée sur son tabouret, derrière un étal plein de poissons colorés posés sur la glace, Christa interpelle les clients qui passent. Son poisson fraîchement arrivé de l’atoll de Katiu est prêt à être acheté.Pour relancer l’activité dominicale, la municipalité a choisi une exonération des droits sur emplacements. Pendant deux mois, les vendeurs ne paieront ainsi que la pesée des aliments, mais pas l’occupation métrique des stands, comme l'explique Vaihere Tehei, directrice du marché de Papeete.Si les commerçants sont ravis de retrouver leur place au marché le dimanche, la clientèle est aussi heureuse de reprendre ses petites habitudes dominicales. Elle retrouve ses vendeurs préférés pour faire le plein de fruits, de légumes ou encore de poissons. Bien que peu de personnes portent masques ou gants, l’ambiance est plutôt à la fête. Tous veulent retrouver une certaine normalité et oublier le covid-19. Dès mardi, le marché sera entièrement rouvert aux heures habituelles.