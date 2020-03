Préparatifs accélérés pour la soirée d'hommage à Coco Hotahota

4 000 personnes sont attendues ce soir place Toata, pour la grande soirée en l'honneur de ce maître du Ori Tahiti. Un spectacle à mettre en place en un temps record.

P1ère, BO •

Bien plus qu’un héritage, c’est un trésor inestimable que Coco Hotahota laisse à la Polynésie et au monde entier... la Polynésie qui en retour se mobilise pour rendre ce lundi soir un hommage à la hauteur de ce maître du Ori Tahiti.



Une veillée publique aura lieu en son honneur lundi soir à partir de 18 heures, place Toata à Papeete. Après une prière œcuménique, le monde de la culture et la troupe Temaeva lui rendront hommage au cours d'une cérémonie culturelle, baptisée "Poro’i : le monde de la culture et la troupe Temaeva racontent Coco". Le corps de Coco Hotahota sera exposé au milieu de la scène.



4000 personnes sont attendues ce soir. Un véritable défi puisqu'il faut mettre en place un spectacle en 24H à peine. En raison de la chaleur les décorations végétales devront être installées au tout dernier moment.



Pour ceux qui ne peuvent s'y rendre, Polynésie la 1ère bouscule sa programmation et propose à 21H30 ce lundi une rediffusion de l'émission Mata Ara sur le 'ori tahiti et sur Coco Hotahota (2014).



Inhumation mardi à l'Uranie



Le corps de Coco Hotahota sera exposé demain matin à 8h au temple Béthel à Papeete. Une messe suivra à partir de 9h.



L'inhumation aura lieu mardi à 10h au cimetière de l'Uranie (1er étage à gauche).



Coco HotaHota reste à ce jour le plus ancien des chefs de groupe et Te Maeva le plus titré des groupes de danse.