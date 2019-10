SDF : la santé dans la rue SDF : la santé dans la rue

Deux personnes sans domicile fixe sont décédées au cours des derniers jours à Tahiti. Une dame est morte à l’hôpital et un homme a été trouvé sans vie dans la rue à Papara. La disparition de ces deux personnes porte à neuf le nombre de SDF décédés depuis le début de l’année en Polynésie.Plusieurs centaines de sans abri vivent dans les rues de Papeete dans la plus grande précarité. Leur suivi médical est des plus aléatoire. Ils souffrent de maux et pathologies directement liés à leur mode de vie.Une fois par semaine, des médecins et une infirmière bénévoles et à la retraite donnent de leur temps pour leur venir en aide.