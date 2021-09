Un dimanche au marché

Le dimanche est un jour où les Tahitiens se rendent au marché de Papeete. Confinement ou pas, c'est toujours l'effervescence tôt le matin. Il faut dire que les bonne odeurs de pain coco ou firifiri éveillent nos papilles. Reportage.

Polynésie la 1ère (MLSF), Teupoo Fatupua-Avae, Kaline Lienard. •

Comme tous les dimanches, confinement ou pas, c'est l'effervescence du côté du marché de Papeete. Les gens peuvent acheter leurs provisions de 4h à 9h. Et, on trouve sur place de quoi ravir nos papilles...

Après l’incontournable firifiri, le pain coco se vend aussi comme du petit pain. Tehei vend du pain coco de Maupiti. "On est venu pour faire découvrir notre pain coco (...) On est venu pour la première fois au mois de mai, on est venu pour tâter le terrain (...) C'est devenu un succès mais c'est un peu compliqué pour nous d'ogarniser car on doit transporter le pain coco des Raromatai", confie Tehei.

Interview

Pain coco, firifiri mais aussi fleurs. Samedi, les fleuristes étaient contraints d’écouler les bouquets de fleurs avant 14h, heure du confinement. "Depuis le confinement, on vend les fleurs à l'extérieur, on a demandé à entrer dans le marché mais maintenant le samedi c'est fermé. On est obligé d'être dehors car j'ai tous mes clients du sameid pour l'église", confie une des fleuristes.