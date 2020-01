Parcoursup, l'aiguillage pour les études supérieures

Coup d'envoi de la première étape d'inscription sur la plateforme Parcoursup. Si les lycéens, futurs bacheliers, ont jusqu'au 12 mars pour constituer leur dossier et formuler leurs vœux, le compte à rebours est bel et bien lancé pour recueillir les voeux d'affectation des futurs étudiants.

LGT, LP, HYK •

©polynesie

Cette plateforme web lancée par le ministère de l'éducation permet de centraliser toutes les voeux d'affectation et propose plus de 15 000 formations en métropole et en Outre-mer. A 17 ans, le choix est souvent difficile.Exemple au Lycée Paul Gauguin avec ce reportage de Laurence Pourtau, Merlin Venayre et Heidi Yeng Kow :A noter que l’inscription en première année du diplôme d’État d’infirmier à l’Institut de formation des professions de santé Mathilde Frébault (IFPS) pour l’année 2020-2021 n’est pas encore disponible sur le site de Parcoursup.Les étudiants souhaitant s’engager dans cette formation en 2020 pourront s’inscrire sur Parcoursup dans un autre institut de formation en soins infirmiers (IFSI). Ils pourront bénéficier de bourses du Pays pour les accompagner.Pour toute question relative à l’inscription et au suivi de la formation au diplôme d’Etat d’infirmier dans un IFSI, s’adresser à l’IFPS au 40 50 82 99 ou par email : secretariat.ifps@sante.gov.pf