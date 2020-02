Paris : un repas offert aux malades polynésiens

Pour la 6e année consécutive, la Chambre d’agriculture et de la Pêche lagonaire de Polynésie a offert à la Délégation de la Polynésie française, un repas à 80 patients polynésiens en traitement dans les hôpitaux parisiens et à leurs accompagnateurs.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

C'est une belle tradition qui se perpétue depuis six ans. Cette année encore, la Chambre d’agriculture et de la Pêche lagonaire (CAPL) de Polynésie française a offert, dimanche 23 février, avec le soutien du ministère de l’Economie verte, un repas à 80 malades polynésiens et leurs accompagnateurs à la Délégation de la Polynésie française située à Paris.



Yvette Temauri, présidente de la CAPL, demande tous les ans "aux producteurs et aux agriculteurs de mettre de côté des produits pour que l’on puisse les expédier en Métropole pour nos malades qui sont ici. C’est pour cela qu’à chaque salon international de l’agriculture nous venons avec les produits du pays et nous les invitons tous". L’organisation de ce repas avait été confiée à l’association Te Ramepa Ora (la torche vivante) présidée par Nini Barnouin.



Parmi les personnes présentes, le député Moetai Brotherson ainsi que Steeve Le Foc, directeur de cabinet de Tearii Alpha, et Caroline Tang, déléguée de la Polynésie française.