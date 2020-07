Pas de Heiva mais la marche sur le feu aura bien lieu

Elle ouvre normalement les festivités du Heiva, qui a été annulé cette année à cause du Covid-19. Pour autant, la marche du feu, elle, aura bien. Et, c'est ce vendredi 17 juillet que la cérémonie sera célébrée par Raymond Graffe.

Polynésie la 1ère (MLSF), Marie-Christine Depaepe •

Reportage

Pas de Heiva I Tahiti cette année, mais le umu ti aura bien lieu. La marche sur le feu ouvre traditionnellement depuis plus de 65 ans, le concours de chants et de danses. Au cours de la cérémonie, le grand prêtre Raymond Graffe rendra notamment hommage à son frère défunt ancien maire de Paea Jacquie Graffe, décédé le 22 mai dernier.Rendez-vous, ce vendredi, à 18h, sur le site du Mahana Park à Punaauia. Les billets sont à prendre à la Maison de la culture ou pour les retardataires sur place.Une marche sur le feu à suivre sur Polynésie la 1ère avec Mak en direct du site du Mahana Park et Mickey dans notre studio de Pamatai. Ce sera de 18h à 19h30.