Pêcher en sécurité grâce à "l'As Tefana chasse sous-marine"

Samedi 8 août, le club de pêche sous-marine "As tefana chasse sous marine" propose une formation de sécurité à la pêche. La formation vise à apprendre aux pratiquants à limiter les risques liés à cette discipline sportive.

Raihiti Buchin, président de l"As tefana chasse sous marine"

Samedi 8 août, le club "As tefana chasse sous marine" organise un stage de formation sécurité de pêche sous-marine de 8h à 16h à Vaitupa.L’objectif de cette formation est non pas d’apprendre à pêcher mais de pêcher en toute sécurité. Depuis le début de l’année 2020, huit personnes ont déjà perdu la vie lors de cette pratique. Plusieurs ateliers gratuits sont organisés et ouverts aux pêcheurs agés de 14 ans minimum et munis de leur matériel de pêche.Ecoutez les précisions de Raihiti Buchin, président de l"As tefana chasse sous marine"Cette année, le club a déjà organisé quatre formation à Tahiti, Moorea et Huahine.