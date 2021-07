Personnel soignant des établissements médicaux : la vaccination, malgré tout

Avec l'avis du Conseil d'Etat, la perspective d'une vaccination obligatoire pour le personnel des établissements médicaux ou socio-médicaux semble se préciser. Dans un centre pour personnes âgées, la vaccination est envisagée, soit pour des raisons sanitaires soit pour préserver son emploi.

ET/R.Poutoru •

Dans le centre d'hébergement du Fare Ora Tahiti, 11 personnes âgées au total sont pris en charge quotidiennement. 9 résidents permanents et 2 en accueil de jour encadrés par des professionnels de santé motivés à rendre le séjour de ces résidents optimal. Et s’il faut passer par une vaccination obligatoire pour continuer leurs activités, la réponse est claire pour quasiment l’ensemble du personnel. "Si c’est vraiment obligé de se vacciner, si tu veux tenir ton travail, ben il faut le faire », déclare cette auxiliaire de vie. Une autre ajoute que "pour nous, ce serait bien parce que comme ce sont des personnes âgées, et comme c'est notre travail aussi, ça serait bien que nous les personnes qui travaillent, on se vaccine".

Se vacciner pour se protéger et protéger les personnes âgées du centre. • ©Polynésie la 1ère

A l’heure actuelle, 50% du personnel du Fare Ora n’est pas vacciné. Toutefois, des réunions régulières sont tenues pour informer au mieux les employés du caractère obligatoire de cette mesure sanitaire et de ses enjeux. Richard Ville, responsable du Fare Ora, explique qu'il est "pour la vaccination. Après j'ai du mal avec l'obligation, comment elle va être amenée, on fera ce qu'il faut. La priorité c'est la protection des gens, c'est éviter que cela dégénère trop. En Polynésie, on est un peu dans un contexte un peu particulier, on a été un peu préservés [par rapport à la métropole]…le vaccin reste un bon outil ».

©Polynésie la 1ère

Si en métropole, la vaccination sera obligatoire à partir du 15 septembre pour les personnels de santé, en Polynésie par contre, rien n’est encore sûr. Le gouvernement est en pleine réflexion quant au champ d’application de cette mesure sanitaire au fenua…

