L’état cède une parcelle de terre à la commune de Pirae

Ce mardi 30 juin, le Haut- Commissaire Dominique Sorain et le président du Pays Edouard Fritch ont signé un contrat de cession d’une parcelle des terres de l’Etat situé à Pirae. Ce terrain servira à créer un nouveau centre-ville.



Au bout de la procédure nous auront cédé 22 hectares sur l’ensemble des communes de l’île Dominique Sorain, Haut-Commissaire de la République.

La commune de Pirae devient propriétaire d’un ensemble immobilier de 14.835 m2 d’une valeur de plus de 73.000 000 millions de Fcfp.Une étape qui permettra à la commune d’aménager un centre-ville sur la plaine de Taaone comprenant : la construction d’équipements publics, de lieux d’activités et de logements.L’objectif : améliorer l’attractivité de son territoire.Pirae prévoit une enveloppe de près de 178.000.000 Fcfp pour les travaux de désamiantage, de dépollution et de déconstruction des ouvrages existants.Cette enveloppe est complétée par la prise en charge des actes notariaux et de l’entretien du site.C’est donc ce matin, à la Présidence, que Dominique Sorain, le Haut-commissaire, et Edouard Fritch, le président du Pays, ont signé l’acte de cession à titre gratuit par l’Etat au Pays. Il ne s’agit là que du début d’une rétrocession des terrains militaires.