Pluies diluviennes sur les îles de la Société: les habitants sur le qui-vive

Les fortes pluies qui s'abattent sur les îles de la Société depuis samedi matin ravivent l'angoisse des habitants vivant dans des zones sensibles, et qui se préparent à une longue nuit.

La pluie tombe dru sur les îles de la Société depuis samedi matin. Par endroit, il est déjà tombé 70 à 80 litres d'eau par mètre carré, et déjà les rues sont envahies d'eau. La vigilance orange sur les Iles sous le vent et les Iles du vent est toujours de mise.Ces fortes pluies ont déjà eu quelques conséquences. Les déplacements sont rendus difficiles sur les routes inondées. Le vol Hawaiian Airlines 481 qui devait arriver ce soir à 9H30 à Faa'a n'a pas décollé de peur de ne pouvoir atterrir. Il est reporté de 24H. Et le stade de Mahina étant rendu impraticable par les intempéries, le premier match du groupe D de l'OFC Champions League 2020, qui débute à Tahiti ce dimanche, se jouera au Stade Pater.Dans les zones fréquemment inondées, les habitants sont sur le qui-vive. Les mauvais souvenirs entretiennent les craintes de ceux qui sont le plus touchés : ils redoutent que les rivières en crue détruisent une nouvelle fois leurs habitations. Le reportage d'Inacio Raveino et Sandro Ly.