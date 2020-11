Plus de 1 200 pieds de paka et 2.1 kilos d'herbe saisis

La gendarmerie a démantelé plusieurs planations de paka chez des particuliers à Teahupoo, Vairao, Afaahiti et Papara.

CM avec communiqué •

Mardi 24 novembre, les gendarmes de brigades de Papara et de Taravao ont ont effectué plusieurs perquisitions dans les communes de Papara, Afaahiti, Vairao et Teahupoo afin de démanteler des plantations de cannabis chez des particuliers.1 228 pieds de paka en semis ou en pots ont été saisis ainsi que 2,1 kilos d'herbe séchée, quelques sticks et 48 000 francs cp.Les saisies de pakalolo ont été détruites par incinération. Les investigations se poursuivent pour identifier les suspects à l'origine de ces plantations.