Polémique autour de cercueils

Je suis outré par l’attitude du diacre de la paroisse de Taunoa, qui a refusé à la famille endeuillée par la perte de leur mamie, 1èr décès du covid-19, d’exposer sa dépouille dans le temple publication Facebook

La salle était trop petite

On a reçu un appel de la mairie me demandant si on pouvait changer le lieu pour exposer le corps Claude Tetuaiteroi, membre et porte-parole de la famille des défunts

L’église protestante a fixé des règles depuis plusieurs mois déjà

Dès la première vague nous avons faits des cultes restreint à 10 personnes […] on essaye de minimiser la propagation c’est une décision qui a été annoncée aux paroissiens François Pihaatae, Président de l'Eglise protestante ma'ohi

C’est une publication Facebook, qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux. Car la dépouille de la première victime de la covid, décédée hier soir a été exposée dans une salle communale de Vaitavatava ainsi que son époux, décédé ce matin, le premier de la famille à avoir contracté la maladie.Contactée ce matin, la famille confirme que c’est une décision prise par la commune, et aucunement par le pasteur et le conseil des diacres.La mairie de Papeete a fait cette demande pour éviter les rassemblements de trop de personnes dans le temple où le couple défunt avait ses habitudes. Un endroit qui risquait d’être vite saturé et la règle des 10 personnes maximum n’aurait pas pu être respectée. La veillée a donc été organisée dans une plus grande salle.Chaque paroisse, sous l’égide du pasteur et du conseil des diacres, prend la décision d’accueillir ou pas un défunt décédé de la covid dans le temple, afin d’éviter la propagation du virus, ou pire créer un cluster. Les paroissiens ont été mis au courant dès le confinement au mois de mars.Et toujours pour éviter la propagation du virus, 10 personnes ont suivis les dépouilles ce vendredi après-midi jusqu’à leur dernière demeure. Un repos éternel loin de toute polémique …