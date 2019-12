Le directeur de la DSP a animé une session d’information et de prévention destinée aux cadres de l’église protestante maohi.



FOK/MV/CM •

La police et l’église protestante maohi unies contre la drogue

Après avoir invité la population à se mobiliser contre le trafic et la consommation d’ice, le commissaire de police Mario Banner est allé à la rencontre des responsables de l'Eglise protestante maohi. Les pasteurs et les diacres sont, eux aussi, inquiets de constater l'ampleur que prend le phénomène et les ravages qu’il occasionne. Les forces de l’ordre estiment qu’aux côtés des parents, les paroisses religieuses constituent un vecteur de communication important auprès des jeunes. Plus de dix kilos de méthamphétamine ont été saisis depuis le début de l’année en Polynésie.