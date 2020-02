Un policier en garde à vue

Un agent de la DSP a été placé en garde à vue mardi 11 février avant d’être présenté devant le procureur de la République dans l’après-midi. Il est soupçonné d’abus de confiance et d’avoir détourné 16 000 francs destinés à payer des amendes.



DC •

Abus de confiance

Il est hors de question que des policiers se comportent mal dans l’exercice de leur fonction ou dans le privé

réaction de Mario Banner

L’agent en question est soupçonné d’abus de confiance. Une connaissance du policier lui avait remis 16 000 XPF pour qu’il puisse payer une amende au Trésor public. Ce qu’il n’a pas fait, puisque la personne a été doublement verbalisée pour non paiement quelque mois plus tard. Suite à cela, la connaissance en question a alors porté plainte., le directeur de la DSP n’a pas caché sa déception, au micro de Gilles Tautu :L’agent n’a pas été suspendu de ses fonctions par le juge en charge de cette affaire. Son jugement est prévu en juin. Mais le cas du policier va être étudié par une commission de discipline à Paris. L’homme risque la suspension ou la révocation si les faits sont avérés. L’agent a plus de 25 ans de service.