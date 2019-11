De l’Uranie à Rimatara, les fidèles honorent les saints, connus ou inconnus.



ML / FK / SR / PS / CM •

La Polynésie commémore la Toussaint

Du recueillement, des fleurs, des travaux d’embellissement et des rassemblements familiaux caractérisent la célébration de la Toussaint. Au cimetière de l’Uranie à l’entrée ouest de Papeete, comme dans tous les cimetières de Polynésie, le sable blanc et les pots de peinture étaient de sortie, en attendant le temps de la prière, du souvenir et de l’illumination nocturne des tombes.A Rimatara, aux Australes, la population profite de cette célébration pour honorer les rois et les reines du passé. La religion et le passé s’unissent dans un mélange culturel original et bien vivace.