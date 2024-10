11 salles de classe fermées à Rangiroa pour vétusté, la cantine en sursis

Le collège de Rangiroa doit fermer presque la moitié de ses salles de classe, pour cause de vétusté. Le maire, Tahuhu Maraeura, s'apprête à prendre un arrêté en ce sens, après la visite de la commission de sécurité. La cantine a un sursis de 3 mois pour effectuer des travaux de sécurisation en urgence.

C'est un coup de massue pour l'équipe pédagogique du collège de Rangiroa. La commission de sécurité et la DCA (Direction de la Construction et de l'Aménagement) ont visité plusieurs établissements de l'atoll, dont le collège, le 30 septembre dernier. Leur constat est sans appel : le collège de Rangiroa est vétuste et pose des problèmes de sécurité, deux bâtiments en particulier. La ferraille des poteaux est apparente, il y a également des problèmes au niveau des soutainements, de la toiture et des fuites régulières.

Le maire, Tahuhu Maraeura, s'apprête donc à prendre un arrêté, vraisemblablement lundi 7 octobre, pour fermer 11 salles de classe, soit presque la moitié de l'établissement.

Les équipes pédagogiques travaillent en ce moment même à la réorganisation des cours.

Les deux bâtiments vétustes avaient déjà fait l'objet d'un signalement en 2003, mais les travaux préconisés n'avaient jamais été réalisés.

La cantine, pas aux normes de sécurité non plus, a trois mois pour effectuer des travaux en urgence, notamment au niveau du gaz.

Le collège de Rangiroa, comme les autres établissements scolaires, dépend de la DGEE et du ministère de l'éducation.