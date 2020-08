La 8ème promotion de l'école de commerce de Tahiti diplômée

Cette 8ème promotion voit récompenser 15 étudiants qui quittent l'école après 3 années d'études et de stages intensifs

Les 3 axes du cursus

Un enseignement académique général et professionnel pour développer une pensée autonome, créative et opérationnelle.

Une pédagogie de l’action favorisant l’implication des étudiants par des missions concrètes et de nombreux stages professionnels en entreprise.

Une formation tournée vers l’international en immergeant les étudiants dans une entreprise ou / et en les insérant dans une université étrangère. L’ECT est par ailleurs signataire de la charte ERASMUS+.

Les résultats de la promotion 2017-2020

Titre professionnel de niveau 5 RNCP BAC+2 Attaché Commercial : 100%

Titre professionnel de niveau 6 RNCP BAC+3 Responsable de Développement Commercial : 100%

Diplôme de l’ECT : 80%

Un billet d’avion PPT/LAX/PPT a été offert par Air Tahiti Nui à la major de promotion : Melle Anais GEVA

Un kit Fenua student a été offert par Air Tahiti Nui à chaque étudiant de l’ECT

Une nuit à l’hôtel Intercontinental Tahiti Resort & Spa a été offerte par le Groupe hôtelier Intercontinental Tahiti Resort & Spa pour l’étudiant ayant effectué son meilleur stage de fin de cursus : Melle Laetitia MONPAS

À l'issue de l'école

