A la rentrée 2022, l'école sera obligatoire pour les enfants dès l'âge de 3 ans

Parce que l'école est un lieu de sociabilité, elle devient obligatoire dès l'âge de 3 ans. Ce sera pour la rentrée 2022 au fenua. Cette mesure est appliquée en France depuis trois ans, elle s'inscrit dans une politique d'éducation visant à la réussite.

Depuis 1882, l’école n’était obligatoire qu’à partir de l'âge de 6 ans. Avant : aucune obligation d’être sur les bancs de l’école ! Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. En France, l’âge minimum a été abaissé à 3 ans depuis 2019.

A Bora-Bora, les parents d’élèves sont partagés. Dorina Tarano, une habitante de l'île, pense que "ça pose problème, parce qu'à cet âge-là, l'enfant il faut l'accompagner, l'emmener aux toilettes, lui apprendre. Mon fils fa'aamu, déjà à l'âge de 3 ans, il sait bien parler, et tout et tout, mais c'était trop tôt pour l'emmener à l'école". Timoe Tanetoa, une autre habitante de Bora Bora, ajoute que "c'est mieux qu'on emmène à 3 ans, mais d'un côté on a aussi des difficultés pour nos enfants. Donc c'est à nous de voir, les parents, pour bien préparer les enfants avant de les emmener à l'école".

Parfois, dès 2 ans

A Ua Pou, comme dans la plupart des établissements en Polynésie, les enfants sont acceptés dès l’âge de 2 ans déjà. Pour les parents, il n’y a que des avantages. "Ca apprend à l'enfant à vivre avec la société, avec du monde, à pouvoir communiquer plus tôt avec de jeunes enfants. Pour ceux qui travaillent, c'est un plus, ça coûterait moins cher que d'emmener chez une nounou", explique Terena Avaeoru, une habitante de Ua Pou. "C'est bien aussi que les enfants apprennent plus tôt, il y en a beaucoup à 3 ans qui vont commencer leur école, ça veut dire que les classes sont encore ouvertes", souligne Christophe Kohumoetini, habitant de Ua Pou.

Face à cette nouvelle loi, y aura-t-il création de nouveaux postes comme en métropole ? Depuis le mois de mai, le ministère de l’Education en Polynésie prépare le terrain. "Tout est déjà mis en place, rien ne va changer au niveau du personnel enseignant. Beaucoup de parents font la demande pour leurs enfants dès l'âge de 3 ans, puisque c'est déjà en cours depuis plusieurs années", précise Christelle Lehartel, ministre de l'Education.

A ce jour en Polynésie, 90 % des enfants sont déjà scolarisés avant l’âge de 3 ans. Mais cela deviendra obligatoire, pour tout le monde, dès la rentrée d’août 2022.

