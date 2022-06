À quand de vraies solutions pour désengorger les routes de Tahiti ?

Des routes inadaptées au trafic routier de plus en plus dense. Le problème ne date pas d'hier. Sur la côte ouest, les embouteillages sont systématiques aux heures de pointe et deviennent insupportables... Plusieurs solutions sont évoquées : route du sud, circulation alternée, navette maritime et une vraie politique de transports en commun... Un collectif va être créer pour tenter de concrétiser ces projets.

MG / Nicolas Suire •

Les automobilistes de la côte ouest n'en peuvent plus des embouteillages. Au retour du travail, les bouchons commencent au rond-point de l'ex-Méridien... Tania connaît bien ces problèmes. Elle travaille à Faaa et habite Paea. Elle est en train de créer une association pour demander au gouvernement de fluidifier le trafic sur cette partie de l'île. Pour tenter d’échapper à la circulation sur ce tronçon, de plus en plus de conducteurs coupent par la route de l’ex-Méridien, y compris, les transports en commun. Ce qui n’est pas du goût des riverains. Le rond-point de l'ex-Méridien est un point sensible... • ©Polynésie la 1ère À la rentrée scolaire prochaine, Tania tentera de dialoguer avec le gouvernement via son association, pour trouver des solutions. Elle demandera également le réaménagement de ce rond-point, et la reprise de l’étude de la route du Sud, entre autres… L’association demande également la sécurisation de la route de la côte ouest, où, selon elle, les accidents sont trop fréquents, les voitures se garent sur les pistes cyclables, et les trottoirs manquent cruellement. Parfois de Papara jusqu'à Papeete le matin... De Arue jusqu'à Mahina le soir... Les deux côtes sont concernées par ces problèmes.

