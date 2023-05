Le tribunal n'a retenu aucune charge à l'encontre de Oscar Temaru, il a prononcé la relaxe générale.

HeidiYiengKow •

Beaucoup de bruit pour rien au final dans l'affaire Tefana, la relaxe générale a été prononcée au tribunal. Plus aucune charge donc contre les protagonistes mis en examen dans l'affaire, et plus aucune amende à 100 millions XPF, non plus pour la radio de Faaa.

