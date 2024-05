Appel aux dons pour soutenir la Nouvelle-Calédonie : "mes enfants ont dit 'maman on a besoin de ma'a'"

Après cinq jours de violentes émeutes, la Nouvelle-Calédonie vit une situation extrêmement tendue au niveau sanitaire et alimentaire notamment. La solidarité s'organise à Tahiti. Jeudi soir, un appel aux dons a été lancé à l'initiative d’Éric Malmezac. Vendredi matin, les premiers dons sont arrivés à Fare Ute.

Plusieurs conteneurs en bois étaient déjà installés vendredi matin à Fare Ute pour recueillir les dons. Ce matin-là, Iris Kruse est la première à se déplacer. Cette maman de 75 ans suit la situation du Caillou très près puisque sa fille et ses petits-enfants vivent en Nouvelle-Calédonie. Ils échangent par téléphone quotidiennement...aujourd'hui, elle peut enfin faire un petit geste. L'appel aux dons d’Éric Malmezac tombait à pic. "Cela m'a tellement touché que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai décidé depuis hier soir que la première chose que j'allais faire ce matin, ce serait faire des provisions parce que mes enfants ont dit 'maman, on a besoin de ma'a, pas du linge, du ma'a'", témoigne Iris.

Là-bas, les magasins sont pillés et incendiés depuis que les émeutes ont débuté, il y a cinq jours. Les files d’attente s'allongent devant les supérettes tandis que les étals se vident... Le Caillou fait face à une situation alimentaire et sanitaire alarmante. "C'est triste et c'est dommage. Mais on est tous touchés. Parce que d'une part je suis née et j'ai vécu là-bas. Le Polynésien a toujours été solidaire", confie Sandrine Tetuamanuhiri, bénévole originaire de Nouvelle-Calédonie.

La Polynésie mobilisée

La Polynésie réagit face au problème. Le gouvernement de Polynésie a envoyé une soixantaine de poches de sang pour répondre aux besoins urgents de l’Hôpital de Nouméa. Un moyen militaire des forces armées en Polynésie française (COMSUP) a été mobilisé immédiatement ainsi qu’une équipe médicale militaire. Après 10 heures de vol, l’avion est bien arrivé en Nouvelle-Calédonie en fin de matinée jeudi 16 mai.

Et d'autres actions voient le jour, comme celle d'Éric Malmezac, directeur général de la société Sat Nui. Il a mis des conteneurs à disposition pour que la population puisse venir y déposer denrées alimentaires, vêtements, couvertures...et tout ce qui peut être utile. "Certains sont dans la précarité, certains ont tout perdu. On ne pouvait pas rester insensible à cela. Il y a des pénuries à Nouméa. Aussi bien au niveau des médicaments et tout ça...si on peut faire quelque chose, ce sera de bon cœur qu'on le fera !" précise le DG, touché par ce drame qui affecte Nouméa.

Les personnes intéressées peuvent déposer des dons à la société Sat Nui du lundi au jeudi entre 8h et 14 heures, et le vendredi de 8 heures à 13 heures.