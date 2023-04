Au lycée de Papara, les élections Territoriales au coeur du programme

L'éducation civique en grandeur réelle... Les élections Territoriales sont une aubaine pédagogique. L'application des théories avec la compétition électorale. Les terminales G1 du lycée de Papara ont travaillé en profondeur cette séquence électorale. L'élection du président de la Polynésie intéresse.

Polynésie la 1ère (MLSF), Stéphane Ratinaud et Jérôme Lee •

Sur la table, ils ont posé leurs documents, interrogé leur conscience civique... Les élèves de Terminale du lycée de Papara sont des détectives du vote. Programmes, mode de scrutin... Ils dissèquent car la politique s'invite aussi dans le quotidien des adolescents. Dans la cour, on débat donc entre amis.

Les Terminales ont partagé leur travail et ont présenté leur synthèse. L'école est le creuset de la République, elle en est le produit et l'enfantement continu. Mais la confiance absolu d'hier laisse place parfois place à un certain relativisme de la parole politique.